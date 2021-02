Vườn cây sum suê trong nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh đăng tải đoạn clip ngắn hé lộ khu vườn trong nhà thờ Tổ. Video được chia sẻ trên kênh YouTube mới của nam danh hài. Ông tâm sự: “Tôi mới vừa tạo kênh YouTube. Từ xưa giờ cũng có rồi, nhưng bây giờ tôi thử tự tạo. Nếu bà con thương thì đăng ký kênh để sau này tôi xàm cho bà con coi".

Trong video, diễn viên Nhà có năm nàng tiên ghi điểm với phong cách giản dị khi diện áo bà ba, thoải mái chia sẻ về khu vườn mà mình cất công chăm sóc. Ông khoe cây mai cao hơn đầu: “Chuẩn bị Tết rồi nên mai bắt đầu ra nụ rất nhiều. Bữa nay là hai mươi mấy Tết rồi, một nhánh nhỏ mà có rất nhiều nụ". Nam nghệ sĩ thừa nhận ông là người có thú chơi mai. Diễn viên Ra giêng anh cưới em tiết lộ thêm: “Sáng chuẩn bị đi diễn lại ra nhìn cây mai một chút rồi đi làm. Tối về thì tôi nắm cây mai rung, mùng 1 thì không dám, mùng 2 bắt đầu rung, để cái nào nở rồi thì lặt cái đài hoa, để những nụ kia có chỗ bung ra. Sở thích của tôi chỉ nhiêu thôi”.

Khu vườn của Hoài Linh trồng nhiều cây ăn trái như bưởi, me... Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, khu vườn của Hoài Linh trồng nhiều loại cây đậm chất Việt Nam như vả, bưởi, me, đu đủ… và nhiều loại rau phục vụ cho bữa ăn. Nam danh hài cho biết so với những đợt trước, vả năm nay cho trái to hơn. Ông còn hài hước nói: “Hái ba trái vả vào với một chén mắm ruốc là xịn xò luôn". Sau đó, diễn viên Nhà có năm nàng tiên khoe cây bưởi sum suê. Ông chia sẻ: “Bưởi này không nhiều trái như những nhà vườn kia trồng. Tại vì đây là tôi trồng chơi chứ không trồng để buôn bán nên chỉ có vài cây. Trái bưởi ở đây cũng được lắm, chắc chuẩn bị hái cúng giao thừa được rồi".

Nam nghệ sĩ tiến đến cây đinh lăng, giới thiệu: “Cây này ăn sống cũng được, làm thuốc cũng được. Có người còn nói bệnh đau lưng lấy đắp thì rất tốt”. Đặc biệt, diễn viên Ra giêng anh cưới em hé lộ cây cherry có nguồn gốc từ Brazil trong khu vườn của mình và tiết lộ: “Cây này là của con tôi đem xuống trồng. Mà tôi chờ hoài vẫn chưa có trái, toàn ra lá không". Được biết ngoài trồng cây, khu vườn của nghệ sĩ Hoài Linh còn nuôi nhiều loài vật như cá, chim trích cồ, nai...

Nam danh hài thừa nhận mình có thú chơi mai nên thường chăm sóc cây những lúc rảnh Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước khoảnh khắc giản dị của Hoài Linh, đồng thời trầm trồ trước khu vườn với nhiều loại cây khác nhau. Một tài khoản bình luận: “Mai đẹp quá anh Bốn ơi. Chúc anh năm mới phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào để cho tụi em xem nhiều clip hài hước như vậy nữa". Người xem khác chia sẻ: “Niềm vui đôi khi chỉ đơn giản với những điều bình dị. Mong chú giữ sức khỏe và ngày càng vui vẻ". Một cư dân mạng nhắn nhủ: “Chú Linh ở cuộc sống thường ngày cũng hài hước quá chừng. Chú làm mấy clip tương tự như vậy dễ thương nè".