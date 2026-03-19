Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu cao

Ngày 19.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Người dân tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo kết quả công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, có 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đáng chú ý, có 3 người đạt tỷ lệ phiếu bầu trúng cử so với tổng số phiếu bầu hợp lệ cao nhất, cùng trên 96%. Cụ thể, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tại đơn vị bầu cử số 2 (đạt 96,98%); bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai tại đơn vị bầu cử 16 (96,73%) và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đơn vị bầu cử số 21 (96,05%).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai đã thành lập 28 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh; 95 Ủy ban Bầu cử HĐND cấp xã và 2.112 tổ bầu cử. Danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 142 người; đại biểu HĐND cấp xã 3.695 người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Đến hết ngày 15.3, cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao.

Cụ thể, toàn tỉnh có tổng số 2.982.535 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,62%. Cử tri ở các khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần vui tươi, phấn khởi.