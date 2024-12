Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng kể vụ thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

Đau đầu với thiếu niên 12 tuổi chuyên trộm cắp

Ngày 13.12, tại phiên chất vấn kỳ họp 21 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, đại biểu Lương Công Tuấn có câu hỏi đối với thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Theo ông Tuấn, năm 2024, tình hình thanh thiếu niên phạm tội diễn biến rất phức tạp. "Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và công tác điều tra, đề nghị cho biết nguyên nhân cụ thể và giải pháp kiềm chế thanh thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật", ông Tuấn nói.

Trả lời chất vấn, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay TP.Đà Nẵng nổi lên tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện độ chế, tụ tập thành nhóm, tàng trữ nhiều loại vũ khí, rượt đuổi đánh nhau gây mất trật tự an toàn vào thời điểm ban đêm đến rạng sáng.

Từ đầu năm 2024, Công an TP đã đề ra nhiều giải pháp, các lực lượng 911, 8394, công an phường, xã đã tổ chức trực ban đêm từ 0 - 4 giờ sáng. Công an đã ngăn chặn, đấu tranh làm rõ 51 nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, khởi tố 48 vụ, 446 đối tượng với các tội danh giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng… Riêng với các đối tượng thanh thiếu niên này, công an đã thu giữ 4.273 các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trả lời chất vấn về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm vị thành niên ẢNH: HOÀNG SƠN

Phân tích các nguyên nhân, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho rằng, trước hết là ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi có yếu tố bạo lực.

Nguyên nhân tiếp theo là do tâm lý, đặc điểm của thanh thiếu niên đang ở độ tuổi bốc đồng. Một bộ phận thiếu sự quản lý của gia đình, đa phần bỏ học, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Đến ngày 20.4.2024, các lực lượng chức năng TP mới yên tâm đưa được 1 em tròn 14 tuổi vào trường giáo dưỡng. Trong vòng 2 năm từ 12 - 14 tuổi, em này đã gây ra 32 vụ nhưng không xử lý được. Từ khuyên bảo em đi học trở lại, công an phường mua cho 1 chiếc xe đạp nhưng em này bán mất. Đến việc đưa em này vào một nhà hàng phụ việc để khỏi đi bậy thì em cũng bỏ làm. 12 - 14 tuổi nhưng toàn ở nhà nghỉ, khách sạn rồi gây ra 32 vụ chủ yếu là trộm cắp", thiếu tướng Vũ Xuân Viên dẫn chứng.

Kể thêm về trường hợp này, ông Viên cho biết, em này có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn rồi lập gia đình mới. Em ở với bà ngoại trong hoàn cảnh cực khổ và gần như bị bỏ mặc. "Công an TP đã rất vất vả với em này trong 2 năm. Chẳng hạn, em không lấy cắp xe nhưng cứ lấy xe máy của người dân, đi hết xăng thì lấy xe khác đi", ông Viên kể thêm.

Kỷ luật cán bộ công an tắc trách trong quản lý

Về giải pháp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin, từ cuối năm 2023, công an đã đề xuất Thành ủy ban hành Chỉ thị 35 ngày 10.11.2023 nhằm đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật đối với lứa tuổi vị thành niên; triển khai mô hình giáo dục thanh thiếu niên hư; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tuần tra khép kín cùng rất nhiều giải pháp.

Đáng chú ý, Công an thành phố đã tham mưu UBND thành phố triển khai cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng vào thanh thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Qua 2 tháng, công an đã thu được 1.975 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết thêm, qua rà soát trên địa bàn, có tình trạng thanh thiếu niên ở vùng ven Quảng Nam vào thành phố, thông qua quan hệ trên mạng xã hội lập các nhóm. Công an đã xử lý nhiều nhóm ở vùng ven, với tỷ lệ 20%. Qua rà soát, ban đầu Công an TP.Đà Nẵng xác định 771 em thanh thiếu niên hư.

Công an TP.Đà Nẵng bắt băng thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 - 17 tuổi liên tục gây ra các vụ trộm cắp xe máy, đột nhập cơ sở kinh doanh ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Giám đốc Công an thành phố đã cho thanh tra các đơn vị quản lý hồ sơ, cách thức tiếp cận, cảm hóa… thế nào mà các em này vẫn hư, qua đó đã xử lý một số cán bộ công an chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp những em này. Trên danh sách 771 em nhưng thú thật các vị đại biểu là có khoảng 700 em có hồ sơ, có tiếp cận, còn lại số khác công an cơ sở có tắc trách và chúng tôi đã xử lý kỷ luật", thiếu tướng Vũ Xuân Viên thẳng thắn nhìn nhận.

Ông Viên cho hay, trong số thanh thiếu niên được quản lý, công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố... để tác động, vận động. Nhưng trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà con tập trung kế sinh nhai nên ít quan tâm đến vấn đề này.

"Hằng năm có khoảng 2.000 học sinh không vào được cấp 3 mà đây là độ tuổi đáng lo... Trong số này, qua rà soát của công an thì có chưa đến 1/2 vào các trường dạy nghề. Do đó, cần phải xem lại trường dạy nghề của chúng ta, cần phải quy hoạch lại, nâng cấp, mở rộng… Trường dạy nghề của chúng ta đang có biểu hiện thu hẹp chứ không mở rộng theo nhu cầu. Điều này rất nguy hiểm", ông Viên đánh giá.

Trước câu hỏi của đại biểu phải chăng cần xây mới trường giáo dưỡng, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định, trường giáo dưỡng của thành phố vẫn đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn chỗ. Tuy nhiên, do điều kiện lập hồ sơ để các em vào trường giáo dưỡng là rất khó khăn.

"Ví dụ, trong 6 tháng, phải có 3 lần liên tiếp vi phạm nhưng các em đối phó vi phạm 2 lần thôi thì không đủ điều kiện để đưa đi. Còn nhiều nguyên nhân cần sự chung tay của các ngành, các cấp thì tình trạng này mới giảm được", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói.