Giám đốc Công an TP.Hà Nội nói về thông tin 'hơn 4.000 công an xin ra khỏi ngành'

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo, trung tướng Nguyễn Hải Trung xác nhận có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Giám đốc Công an TP.Hà Nội thời gian qua thực hiện kỷ luật quá khắt khe, dẫn đến hơn 4.000 cán bộ xin ra khỏi ngành. Trong đó, có 2 người là Trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm và Trưởng Công an Q.Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, hiện ngành công an, trong đó có Công an TP.Hà Nội, đang siết chặt kỷ luật kỷ cương vì đây là yêu cầu của Đảng. Để thực hiện, từ tháng 8.2020, khi về nhận công tác tại Công an TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

Số cán bộ công an bị Công an TP.Hà Nội kỷ luật trong 2 năm qua khoảng 170 người/20.000 người là tỷ lệ nhỏ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết thêm, số cán bộ xuất ngũ hoặc xin nghỉ trước tuổi vừa qua trung bình mỗi năm khoảng 150 - 160 người là không có gì đột biến. Chủ yếu thuộc diện trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, cần tinh giản biên chế. Nếu cố tình tiếp tục ở lại thì dù không muốn cũng vẫn phải ra khỏi ngành công an.





Diện thứ hai là số có gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, vợ chồng ly hôn, con nhỏ… nên xin ra khỏi ngành để thuận tiện chăm sóc gia đình. Trong ngành công an có những quy định về khuôn mẫu, tổ chức nhất định, có thể gò bó, nên "ra ngoài" sẽ dễ dàng hơn.

Diện thứ 3 là những người mà gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng, kinh doanh, có điều kiện buôn bán làm ăn, trong trong khi ngành công an cũng có những quy định riêng, ràng buộc nên xin ra. Số cán bộ xuất ngũ mỗi năm theo diện này mỗi năm không nhiều.

Về trường hợp Trưởng Công an Q.Đống Đa, đại tá Võ Hồng Phương, thì bị tiểu đường nặng, đồng thời mắc bệnh thiên đầu thống, mắt bị mờ. Vì vậy, đại tá Phương làm đơn xin nghỉ sớm trước tuổi vì lý do sức khỏe.

“Tôi xin khẳng định là hoàn toàn không có chuyện vì kỷ luật siết chặt mà cán bộ Công an TP.Hà Nội xuất ngũ nhiều. Tôi cũng đã yêu cầu cơ quan tổ chức ghi lại tất cả số điện thoại của các trường hợp xuất ngũ để trực tiếp khảo sát, phỏng vấn từng trường hợp về lý do vì sao nghỉ. Công an TP.Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội về việc này”, trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.