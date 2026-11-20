Phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với BS.CKII Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai về tiến độ, giải pháp và những việc cần làm sau khi có kết quả khám sức khỏe của người dân.

* Thưa bà, đến nay chương trình khám sức khỏe toàn dân ở thành phố Đồng Nai đã đạt kết quả thế nào? Những địa phương nào đang dẫn đầu?

BS.CKII Đỗ Thị Nguyên: Đây là hoạt động quy mô lớn, có sự tham gia của các cơ sở y tế công lập, tư nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, được tổ chức đồng thời cho nhiều nhóm đối tượng tại các xã, phường.

BS.CKII Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai ẢNH: SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Theo báo cáo mới nhất, cơ sở dữ liệu thành phố đã tổng hợp 4.107.708 trường hợp có thông tin kết quả khám từ các nguồn. Sau khi rà soát, làm sạch dữ liệu, đã xác định được hơn 3,4 triệu người, tương đương trên 80% dân số theo chỉ tiêu Bộ Y tế đang áp dụng.

Khi hoàn tất đối soát, trong đó có dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và xác định các kết quả đủ điều kiện được kế thừa, tỷ lệ hợp lệ dự kiến có thể vượt 90%.

Theo tỷ lệ kết quả khám đã liên thông và được tổng hợp, đến nay có 4 xã, phường đạt tiến độ trên 80% là Lộc Quang (98,17%), Đa Kia (85,95%), Tân Lợi (85,91%) và Lộc Thạnh (83,14%).

Một tháng nước rút

* Chỉ còn khoảng một tháng nữa, ngành y tế có giải pháp gì để phấn đấu khám cho 100% người dân?

Thành phố quyết tâm hoàn thành việc khám chậm nhất ngày 15.12.2026 và hoàn tất đối soát, xác nhận kết quả trước ngày 25.12.2026. Mục tiêu này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, không chỉ riêng ngành y tế.

Trước hết, Sở Y tế phối hợp với 95 xã, phường rà soát đến từng đối tượng: ai chưa khám, ai đã khám nhưng kết quả chưa liên thông hoặc chưa đủ thông tin xác nhận. Từ đó, địa phương lập lịch khám có địa chỉ, hẹn đúng nhóm còn thiếu, tránh tổ chức đại trà nhưng ít người tham gia hoặc khám trùng.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai họp với cơ sở về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân ẢNH: SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Ngành y tế đang duy trì các điểm khám cố định, đồng thời tổ chức đoàn khám lưu động đến tận nhà người già yếu, người khuyết tật, người khó di chuyển. Lịch khám ngoài giờ, ngày nghỉ, theo ca làm việc được bố trí cho công nhân và lao động tự do.

Sở cũng phối hợp ngành giáo dục và các cơ quan quản lý doanh nghiệp, khu công nghiệp để hoàn thành khám cho học sinh, sinh viên, người lao động.

Trong quá trình tăng tốc, chúng tôi yêu cầu các cơ sở y tế tuân thủ quy trình chuyên môn, chỉ định cận lâm sàng theo tình trạng cụ thể, chuyển khám chuyên khoa khi cần, tuyệt đối không chạy theo thành tích số lượng.

* Kết quả khám có được tích hợp lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID không, thưa bà?

Kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc được các cơ sở y tế ghi nhận, chuẩn hóa và liên thông theo quy định để phục vụ quản lý sức khỏe; đồng thời hướng tới việc đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua các hệ thống có thẩm quyền.

Cần phân biệt hai khâu: kết quả khám đã được tiếp nhận vào Cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và kết quả đã được đồng bộ, hiển thị thành công trên VNeID của từng người dân. Hai khâu này không hoàn toàn đồng nhất.

Người cao tuổi ở xã Bù Đăng được khám sức khỏe miễn phí ẢNH: HOÀNG GIÁP

Việc kết nối và hiển thị trên VNeID liên quan đến hệ thống do Bộ Y tế, Bộ Công an và các đơn vị chức năng quản lý, phối hợp triển khai.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các kết quả khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố đều đã hoàn thành liên thông về Cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế.

Việc đồng bộ kết quả khám sức khỏe do Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an để hoàn thành kết nối dữ liệu và hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Không để kết quả bất thường dừng lại ở phiếu khám

* Theo bà, chương trình mang lại lợi ích gì, và Sở Y tế sẽ làm gì với dữ liệu sau khi khám xong?

Giá trị lớn nhất của chương trình là chuyển từ tư duy chỉ đi khám khi có bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe thường xuyên.

Với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hay khó di chuyển, đây là cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu.

Qua khám lâm sàng, khai thác tiền sử, đánh giá các yếu tố nguy cơ và thực hiện xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng khi có chỉ định, bác sĩ có thể phát hiện dấu hiệu bất thường, tư vấn thay đổi lối sống, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển khám chuyên khoa khi cần thiết.

Đây là cơ sở góp phần phát hiện sớm một số bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh lý tim mạch, giúp giảm nguy cơ biến chứng nếu được tiếp tục chẩn đoán, quản lý và điều trị phù hợp.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang (đứng) kiểm tra một điểm khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn ẢNH: CTV

Với ngành y tế, thông tin khám đã được xác minh giúp nhìn thấy được bức tranh toàn diện về mô hình bệnh tật của từng địa phương, làm cơ sở chọn vấn đề ưu tiên, phân tầng nguy cơ và xây dựng chiến lược can thiệp ngắn hạn, dài hạn.

Khi kết quả khám sức khỏe được chuẩn hóa, đối soát đầy đủ, Sở Y tế sẽ phân tích để tham mưu những giải pháp thiết thực, tập trung vào 4 nhiệm vụ:

Hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử: Quản lý sức khỏe đến từng người dân theo mã định danh cá nhân, bảo đảm thông tin không thất lạc và được chăm sóc liên tục.

Ưu tiên phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở: Từ kết quả khám, lập danh sách người có nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch..., hẹn khám xác nhận, quản lý điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần. Mục tiêu là không để kết quả bất thường dừng lại ở phiếu khám.

Chăm sóc theo nhóm và địa bàn nguy cơ: Ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, học sinh, người lao động, tránh triển khai dàn trải.

Phân bổ nguồn lực đúng trọng điểm: Phân tích mô hình sức khỏe theo xã, phường để xác định nơi cần tăng cường bác sĩ, trang thiết bị và năng lực trạm y tế.

Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng nâng cao vai trò của trạm y tế trong quản lý sức khỏe liên tục và theo dõi người mắc bệnh mạn tính. Điều quan trọng là sau mỗi đợt khám, người có kết quả bất thường được hướng dẫn bước tiếp theo và không bị bỏ sót.

Chương trình vì vậy không chỉ là một đợt khám trong năm 2026, mà là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài. Các định hướng trên sẽ được triển khai trên cơ sở dữ liệu tin cậy, quy định chuyên môn và nguồn lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Xin trân trọng cảm ơn bà!