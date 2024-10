Giảm phát thải ròng nhờ ứng dụng công nghệ

Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp

Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về phát triển bền vững và phát triển bao trùm. Nghị định thư Kyoto yêu cầu các nước phải giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Hiệp định Paris yêu cầu cam kết giảm phát thải khí nhà kính để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và nỗ lực giữ dưới 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quyết định 01/2022/QĐ-TTg yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ việc kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính trước ngày 31.3.2025 nhằm tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và giảm phát thải.

PGS-TS Nguyễn Đình Thọ (Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường)