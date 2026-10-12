Giám sát quảng cáo, kiểm tra chất lượng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn thủ đô, chú trọng lấy mẫu, kiểm nghiệm thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn; kịp thời báo cáo kết quả và đề xuất xử lý khi phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Viên hoàn An Cung giả được cơ quan công an phát hiện ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc cổ truyền; trong đó lưu ý thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn là thuốc kê đơn, không bán khi không có đơn thuốc theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chỉ định, sử dụng thuốc cổ truyền trong khám chữa bệnh, trong đó lưu ý việc sử dụng thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn phải theo chỉ định và đơn thuốc của người hành nghề có thẩm quyền theo quy định.

Với UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đề nghị tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền trên địa bàn, trong đó chú trọng thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo và các hành vi vi phạm khác…

Trước đó, cuối tháng 9, cơ quan công an đã phát hiện đường dây sản xuất viên hoàn An Cung từ bột mì, hóa chất tại Thanh Hóa.