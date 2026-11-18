Thời gian qua, mô hình hợp tác đào tạo giữa Báo Thanh Niên và nhiều trường ĐH như Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Trường ĐH Hoa Sen... mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, trong bối cảnh AI có thể thay thế con người trong nhiều tác vụ, thì đào tạo thực chiến, đặt người học vào vị trí trung tâm, là điều tòa soạn hướng tới.

Sinh viên tham gia sản xuất tin tức trong tòa soạn

"Chính không khí thời sự, như một cỗ máy không ngừng chạy ở mỗi phòng ban trong tòa soạn là điều đầu tiên tôi mong muốn các em sinh viên (SV) được thấy khi đến Báo Thanh Niên học tập", thạc sĩ, nhà báo Ngọc Mai, Phó trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên, chia sẻ.

Cô Ngọc Mai trong một giờ giảng tại Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chính không khí thời sự, như một cỗ máy không ngừng chạy ở mỗi phòng ban trong tòa soạn là điều đầu tiên tôi mong muốn các em sinh viên được thấy khi đến Báo Thanh Niên học tập.

Thạc sĩ, nhà báo Ngọc Mai, Phó trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên

Cô Ngọc Mai phụ trách giảng dạy, chia sẻ với SV các trường một số học phần như thẩm định tin tức, tin giả; kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; kỹ năng sản xuất tin tức và phóng sự; kỹ năng biên tập... Để hiệu quả, với mỗi học phần, cô đều trao đổi với phía nhà trường để chọn ra chương trình đào tạo phù hợp nhất, vừa cung cấp những kiến thức quan trọng và cần thiết, vừa đảm bảo mục tiêu trang bị kỹ năng để SV có thể nhanh chóng thực hành, có sản phẩm để đánh giá ngay.

Với học phần thẩm định tin tức, nhà báo Ngọc Mai cùng các đồng nghiệp hướng dẫn SV quy trình kiểm chứng, lựa chọn thông tin một cách khoa học. Điều thú vị là các giảng viên giao cho các SV bài tập là "soi" lỗi ngay trên các bản tin đã xuất bản của Báo Thanh Niên (nếu có). Hay với học phần sản xuất tin tức và phóng sự, ngoài việc hướng dẫn cách tạo ra một sản phẩm đạt chuẩn, giảng viên chú trọng giúp SV khơi mở tư duy đề tài, rèn luyện năng lực thực hành, tác nghiệp bất ngờ.

"Tòa soạn thường xuyên mời các nhà ngoại giao, các tổng lãnh sự nước ngoài đến tham gia các chương trình, và lập tức, chúng tôi có thể mời họ đến với lớp học. Như vậy các SV có ngay môi trường để thực hành tác nghiệp. Các nghiệp vụ như phỏng vấn, đặt câu hỏi và viết một bản tin sẽ trở nên sống động hơn. Giảng viên cũng có thể nhận xét ngay sản phẩm của SV", cô Ngọc Mai cho biết.

Bên cạnh đó, tại studio của Báo Thanh Niên trên lầu 10 tòa soạn, cô Ngọc Mai tổ chức cho SV thực hành các buổi ghi hình, dẫn chương trình… "Có những lớp học, SV tổ chức các buổi talkshow ở trường quay, mang lại cả tiếng cười và đôi khi là cả những giọt nước mắt", nhà báo kể lại.

Công nghệ không thể thay thế sự chân thực, độ tin cậy

Nhà báo Ngọc Dương, phóng viên ảnh có 10 năm kinh nghiệm công tác tại Báo Thanh Niên, phụ trách hướng dẫn SV các trường về kiến thức và kỹ năng cơ bản trong môn nhiếp ảnh cũng như thực hiện phóng sự ảnh báo chí (lớp sản xuất tin tức và phóng sự).

Sinh viên thực hành trong tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: MINH LUÂN

Nội dung đào tạo không chỉ dừng lại ở cách sử dụng máy ảnh, lựa chọn thông số kỹ thuật, bố cục khung hình, kiểm soát ánh sáng hay xử lý hình ảnh, mà quan trọng hơn là giúp các bạn hiểu được tư duy của một phóng viên (PV) ảnh khi tiếp cận và phản ánh sự kiện.

Là PV ảnh thực chiến, từng tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn của TP.HCM và đất nước, cũng là người lăn xả trong nhiều phóng sự ảnh đời thường, nhà báo Ngọc Dương có nhiều câu chuyện hậu trường tác nghiệp để chia sẻ với SV.

Sau khi giới thiệu những kiến thức nền tảng, anh thường giao SV đề tài cụ thể để các bạn tự quan sát, xác định nội dung cần phản ánh, lựa chọn góc chụp và tự thực hiện, hoặc dành thời gian cùng các bạn xem lại ảnh sau mỗi buổi thực hành.

"Chúng tôi phân tích vì sao một khung hình có giá trị thông tin, vì sao một khoảnh khắc chưa đủ sức thuyết phục, cách tiếp cận nào có thể giúp câu chuyện rõ ràng hơn và những lỗi nào cần khắc phục. Tôi khuyến khích SV quan sát nhiều hơn, kiên nhẫn hơn và không ngại thử nghiệm", nhà báo Ngọc Dương nói.

"Có những khoảnh khắc không thể tái hiện, có những tình huống đòi hỏi người chụp phải phản ứng rất nhanh. Nhưng bên cạnh tốc độ, trong nhiếp ảnh cũng cần có khả năng dự đoán diễn biến, nhận biết chi tiết đáng chú ý và theo đuổi đề tài, câu chuyện cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trước hiện trường", anh chia sẻ thêm.

Sinh viên Viện Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tham quan và trải nghiệm phim trường tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: DUY ANH

Quan điểm của nhà báo Ngọc Dương không phải là tập trung giúp SV trở thành người chụp ảnh giỏi trong thời gian ngắn, mà quan trọng hơn là giúp các bạn hình thành tư duy báo chí, ý thức nghề nghiệp và nền tảng kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục phát triển khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

"Tôi đặt đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực của ảnh báo chí lên hàng đầu. SV cần hiểu rằng ảnh báo chí phải phản ánh đúng bản chất sự việc, không dàn dựng hiện trường hay can thiệp vào hình ảnh làm sai lệch thông tin. Đồng thời, người làm báo phải tôn trọng nhân vật và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong quá trình tác nghiệp. Công nghệ có thể hỗ trợ tạo ra những hình ảnh đẹp và ấn tượng, nhưng với nhiếp ảnh báo chí, tính chân thực, độ tin cậy và giá trị thông tin mới là những yếu tố cốt lõi", nhà báo Ngọc Dương nhấn mạnh.

Khi sinh viên truyền động lực cho giảng viên

Nhà báo Ngọc Dương ấn tượng với nhiều SV có tư duy hình ảnh mới lạ, nhạy bén với xu hướng, mạnh dạn thể hiện ý tưởng và có khả năng tiếp cận công chúng qua nhiều định dạng khác nhau. Hiện nay, với một chiếc điện thoại thông minh cùng các công cụ hỗ trợ phù hợp có thể giúp các bạn bắt đầu thực hành và xây dựng sản phẩm của riêng mình. Tuy nhiên, anh muốn gửi tới các bạn một thông điệp gần gũi hơn: "Sự kiên nhẫn, chủ động khi làm việc tại hiện trường".

Sinh viên ngành truyền thông tham quan gian hàng Báo Thanh Niên tại hội báo toàn quốc 2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiếp ảnh nói chung và ảnh báo chí nói riêng cần biết tìm kiếm thông tin, phát hiện chi tiết, đặt câu hỏi và kiên trì theo đuổi đề tài. Đôi khi, giá trị của một bức ảnh không nằm ở khoảnh khắc hào nhoáng, đắt giá mà ở một chi tiết nhỏ phản ánh được bản chất của câu chuyện.

Bên cạnh đó, nhà báo Ngọc Mai đánh giá phần lớn SV truyền thông ở các trường ĐH hiện nay có tư duy khá cởi mở, nhiều bạn sớm tham gia thị trường lao động, tích lũy nhiều trải nghiệm của riêng mình. Các bạn cũng rất nhanh nhạy với công nghệ, giỏi ngoại ngữ, hứa hẹn sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội, không chỉ trong lĩnh vực truyền thông. Mặt khác, các bạn vẫn có một số điểm cần hoàn thiện, điều chỉnh thêm như kỹ năng nhận diện thông tin, đặc biệt trong bối cảnh thời kỳ mạng xã hội và công nghệ AI đang chiếm lĩnh các thao tác; tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) hoặc dễ bị cảm xúc đám đông dẫn dắt…

"Trong hàng trăm SV mà tôi có cơ hội đồng hành, có những bạn rất thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, họ là những người nổi tiếng, là hoa hậu hay VĐV đội tuyển quốc gia, nhưng chính các bạn đó là những người tích cực nhất khi tham gia các lớp học tại tòa soạn. Các bạn cho hay muốn khai phá những hiểu biết, kỹ năng mới trong lĩnh vực truyền thông. Chính điều này đã truyền cho đội ngũ giảng viên chúng tôi rất nhiều động lực, cảm hứng, để có thể đồng hành và chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa", nhà báo Ngọc Mai bộc bạch.

Sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng tham dự Tọa đàm Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới tại Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP



