150 cơ sở giáo dục tư thục 'cầu cứu' vì đóng cửa do dịch Covid -19

Bản kiến nghị với danh sách 150 cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm các trường học từ mầm non đến phổ thông, đại học, các trung tâm ngoại ngữ…) gửi Thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ, ngành liên quan trình bày về những khó khăn mà họ đang phải đối mặt do học sinh nghỉ học kéo dài do dịch bệnh Covid -19