Ai cho phụ huynh quyền xông vào trường đánh trẻ em?

Con tôi bị người khác tấn công, tôi phải làm gì? Luật sư Lê Trung Phát tư vấn, điều đầu tiên phụ huynh cần nhanh chóng tìm giải pháp trấn an và giúp con lấy lại sự ổn định về tinh thần. Trường hợp nếu con em mình bị ảnh hưởng về sức khỏe, thì nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có thẩm quyền thăm khám, nhanh chóng đề nghị xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của trẻ. Trong quá trình đó, chúng ta sẽ phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát để tiến hành các hoạt động theo luật định nếu có. Chúng ta phải nhớ rằng, sự tổn thương của trẻ rất nhạy cảm, vì vậy đừng nghĩ rằng chúng ta phải chờ đến khi nào có sự xuất hiện của cơ quan chức năng, thì chúng ta mới được thực hiện các hoạt động trấn an, sơ cứu hay đưa con em đi chữa trị. Việc xác định hay chứng minh hành vi phạm tội thuộc về cơ quan tư pháp, lúc đó chỉ cần ta cung cấp đúng tình tiết của sự việc và phối hợp làm việc với họ.