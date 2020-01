Bác sĩ nhi: Nghỉ học 1-2 tuần không tránh được nguy cơ lây lan virus corona

Chia sẻ trong bài viết trong một hội phụ huynh, chị Bùi Thị Phương (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết, con gái chị hiện học mầm non. Trường có gần 500 học sinh nên chị rất lo lắng.

"Còn hai ngày nữa bọn trẻ phải đi học, mà giờ dịch bệnh thế này thì lo quá. Nếu cho con đi học thì nguy cơ lây nhiễm khá cao, còn để ở nhà thì không ai chăm sóc lũ trẻ để ba mẹ đi làm", chị Phương lo lắng.

"Lúc cao điểm của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây nên, cho các em học sinh nghỉ học thêm một thời gian, việc học tập là việc cả đời, nghỉ một vài hôm cũng là vấn đề nhưng đổi lại mọi người yên tâm, cả xã hội được an toàn", anh Bình Minh (TP.HCM) nêu ý kiến.

Trong khi đó, các trường học đang ra sức phòng chống nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán cho học sinh và giáo viên.

Bà Lê Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra, trước ngày học sinh quay trở lại, trường sẽ tiến hành vệ sinh toàn bộ các lớp học cũng như khuôn viên trường.

Bà Thanh Hà nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành phun thuốc diệt muỗi, thuốc khử trùng đồng thời vệ sinh lại toàn bộ đồ chơi và đồ dùng trong lớp học. Ngoài ra, toàn bộ giáo viên của trường cũng sẽ họp giao ban cùng với nhân viên y tế trường và phường để tìm ra phương án phòng bệnh tích cực nhất”.

Theo bà Hà, hiện Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ có 495 học sinh. Ngay ngày đầu tiên nhập học trở lại, trường sẽ tiến đo thân nhiệt cho các em. Nếu có bất kỳ em nào có dấu hiệu sốt cao trường sẽ báo với gia đình để tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho các em. “Đặc biệt, đối với những em vừa có kỳ nghỉ xa cùng gia đình, trường sẽ đặc biệt lưu tâm hơn trong việc theo dõi tình hình sức khỏe cho các em”, bà Lê Thị Than Hà chia sẻ thêm.

Tương tự, bà Hà Ngọc Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Tatuschool (Q.9, TP.HCM) cho biết do các bé mầm non đang ở lứa tuổi nhỏ, sức đề kháng còn yếu nên rất dễ lây bệnh nên việc phòng chống bệnh này luôn được làm hàng ngày.

“Dù không có dịch, thì trong quy trình nhận và chăm sóc bé hàng ngày trường đều đề cao việc phòng chống lây bệnh cho các bé. Cụ thể, học sinh sẽ được sát khuẩn tay bằng dung dịch cồn khô khi nhận bé ở cửa lớp, rửa tay thường xuyên, sát trùng đồ chơi và sàn nhà định kỳ 2 lần mỗi tuần... Còn nếu bùng phát dịch thì thường phòng y tế và phòng GD-ĐT các quận sẽ có chỉ đạo thêm biện pháp”, bà Nga chia sẻ.

Cũng theo bà Nga, để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, ngoài việc vệ sinh kỹ, trường còn chú ý đến lượng nước quả tươi cho bé uống trong ngày.