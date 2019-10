Bé gái 14 tháng tuổi bị thương sau giờ học ở lớp mầm non do bạn cắn

Theo đó, nhận được thông tin phản ánh về việc cháu Đ.C.L.Đ bị thương ở mặt và ngực sau ngày đi học đầu tiên tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trận An Dương, huyện An Dương), UBND huyện An Dương đã giao Công an huyện vào cuộc điều tra

Theo xác minh của công an, cháu Đ. được bố mẹ đưa đến Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen gửi sáng 23.10. Đến khoảng 9 giờ 30, trong lúc chơi, cháu Đ. bị bạn cắn vào vùng ngực. Đến giờ ăn trưa, do Đ. ngồi chưa vững nên được các cô cho ngồi vào lòng cháu G.B (19 tháng tuổi). Cháu G.B đã thơm và cắn vào má, trán, mũi cháu Đ. nhưng do Đ. không khóc nên khi cho các cháu đi ngủ, cô giáo mới phát hiện bé bị cắn.

Chiều 23.10, khi bố mẹ cháu Đ. đến đón con thì các cô giáo trình bày sự việc và xin lỗi gia đình . Tuy nhiên, bố cháu Đ. không chấp nhận nên đã trình báo công an rồi đưa vụ việc lên mạng xã hội

Cháu Đ. được gia đình đưa đi bệnh viện khám. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết cháu chỉ bị thương phần mềm. Hiện sức khỏe cháu Đ. đã ổn định.

UBND thị trấn An Dương đã yêu cầu chủ Cơ sở mầm non tư thực Hoa Sen và 2 cô giáo kiểm điểm. Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen được phép hoạt động từ năm 2014, có 7 giáo viên , 37 trẻ chia làm 3 lớp.

Như Thanh Niên đưa tin, sáng 24.10, chị Chi (29 tuổi, mẹ cháu Đ.C.L.Đ, ngụ thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) cho biết ngày 23.10, chị cho con đi học buổi đầu tiên ở Cơ sở mầm non tư thục Hoa Sen. Buổi chiều thấy mặt, ngực con có nhiều vết thương, bầm tím nên chị đã đến cơ quan công an trình báo.