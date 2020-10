Cô trò lớp 1 chật vật với chương trình mới, vì đâu?

Các giáo viên và cán bộ quản lý địa phương cũng đưa ra những nguyên nhân khiến chương trình lớp 1 “bị kêu”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các giáo viên (GV) đều có chung nhận định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới có những ưu điểm so với sách cũ. Sách trình bày, thiết kế đẹp hơn, kênh hình kênh chữ bắt mắt và phong phú, nhiều màu sắc hơn, thiết kế nhiều hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi..., do vậy học sinh (HS) rất hứng khởi. Hầu hết GV đều cho rằng nhìn tổng thể mức độ cần đạt khi kết thúc chương trình không cao hơn so với chương trình cũ, nhưng tiến độ chương trình môn tiếng Việt lớp 1 mới nhanh hơn, yêu cầu cao hơn là một thực tế không thể phủ nhận.