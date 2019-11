Công nghệ 'phủ sóng' học đường

38,9% học sinh 15 tuổi Việt Nam sử dụng internet 3 - 4 giờ/ngày Theo kết quả của dự án DKAP (Digital Kids Asia-Pacific) trẻ em với kỹ thuật số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nhóm tác giả Lê Anh Vinh, Phạm Đức Quang, Đỗ Đức Lân do UNESCO Bangkok hợp tác với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, học sinh (HS) Việt Nam sử dụng internet thường xuyên hơn so với những người ở Bangladesh và Fiji. Theo đó, có 38,9% HS Việt Nam sử dụng internet trong 3 - 4 giờ/ngày và 14,7% trong 5 - 6 giờ/ ngày. Dự án DKAP tại Việt Nam thực hiện khảo sát tại 20 trường từ 5 tỉnh thành ở Việt Nam (Lào Cai, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Cần Thơ), tổng số nghiên cứu là 1.061 HS 15 tuổi (lớp 10). Quá trình khảo sát được thực hiện vào tháng 9.2018. Kết quả của phía Việt Nam được so sánh với các thông số có được từ cuộc khảo sát tại Hàn Quốc, Bangladesh, Fiji. Cũng trong báo cáo DKAP, hầu hết HS ở Việt Nam bắt đầu sử dụng internet từ rất sớm, chủ yếu từ 9 - 12 tuổi (42%) vào thời điểm HS bắt đầu học môn công nghệ thông tin trong trường, và từ 12 - 15 tuổi (28%), rất ít HS bắt đầu truy cập internet từ năm 15 tuổi (3%). Ở các thành phố lớn, sinh viên có xu hướng bắt đầu sử dụng internet sớm hơn so với sinh viên từ các tỉnh khác. Tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng, tỷ lệ HS bắt đầu sử dụng internet từ 5 - 9 tuổi chiếm phần lớn (37%). Trong khi đó, hầu hết HS từ các tỉnh khác (Thái Nguyên, Hòa Bình, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Kiên Giang) sử dụng internet từ 9 - 12 tuổi (45%). Thúy Hằng