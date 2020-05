Đồng Nai: Ban hành văn bản bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão

Để đảm bảo an toàn trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe , tính mạng học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên… do mưa, giông, lốc gây ra, Sở yêu cầu: “Tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên về biện pháp ứng phó, phòng tránh đối với các nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão và các tai nạn do điện giật, sấm sét, giông, lốc, đổ, gẫy cây xanh, tường bao, rào chắn… gây ra; phòng, tránh đuối nước do tắm hồ, ao, lũ lụt, sạt lở đất, bờ kè sông, suối. ..”.