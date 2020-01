Giáo viên mầm non làm việc thời gian dài nhất, lương thấp nhất

Sáng 16.1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ giao lưu, tôn vinh 127 nhà giáo mầm non điển hình , đại diện cho hơn 400.000 cán bộ, giáo viên mầm non trên toàn quốc. Đây là những thầy cô đã hết lòng chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non; tích cực sáng tạo vận động xã hội, cộng đồng phát triển trường lớp, chung tay góp sức nâng cao chất lượng giáo dục; tâm huyết, tích cực đổi mới hoạt động giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Xuân Nhạ , Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh tới vai trò của giáo dục mầm non, luật Giáo dục 2019 đã khẳng định đây cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của con người.

Chia sẻ với cán bộ, giáo viên bậc học mầm non, ông Nhạ khẳng định, giáo dục mầm non là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng, áp lực nhất. Học sinh còn bé và rất hiếu động. Giáo viên phải làm việc trong thời gian dài nhất của ngày trong khi lương lại thấp nhất so với bảng lương của ngành giáo dục.

“Các thầy cô đến trường chăm sóc trẻ từ tinh mơ và rời trường vào lúc chiều muộn. Giáo viên phải làm việc luôn tay, luôn chân, luôn mắt, không phút giây nào được lơ là”, ông Nhạ nói về những vất vả đặc thù của người làm công tác nuôi dạy trẻ.

127 giáo viên mầm non tiêu biểu trên toàn quốc được tôn vinh vì sự cống hiến, tâm huyết và sáng tạo Ảnh Xuân Phú

Ông Nhạ cũng cho rằng, mặc dù Đảng, Nhà nước và xã hội rất quan tâm, đã có nhiều chính sách, nhưng hiện nay đời sống của giáo viên mầm non nhìn chung còn nhiều khó khăn. Nhận thức của xã hội và chính sách chưa tương xứng với vị trí ,vai trò và sự đóng góp của giáo viên mầm non.

Bộ trưởng nêu ví dụ, nhiều thầy cô đã bám thôn, bản, nỗ lực, dốc lòng, dốc sức huy động trẻ đến trường, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhiều thầy cô hy sinh cả niềm vui của gia đình để chăm sóc, giáo dục trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều giáo viên tâm sự, ngày nào cũng đón trẻ đến trường nhưng rất ít cơ hội được đưa đón con mình đi học.

Bộ trưởng Nhạ cũng thông tin về những chính sách, quy định mới với giáo dục mầm non trong giai đoạn mới và bày tỏ mong muốn: “Mỗi nhà giáo ngồi đây sẽ mãi là tấm gương sáng về tình yêu nghề, mến trẻ , tâm huyết đổi mới sáng tạo, luôn rèn luyện tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn để đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nước nhà, đưa giáo dục mầm non lên tầm cao mới, đạt mức tiên tiến trong khu vực và trên thế giới ”.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, hiện toàn quốc đã huy động hơn 5 triệu trẻ mầm mon đến trường để chăm sóc, giáo dục hàng ngày. Giáo dục mầm non không chỉ tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển mà còn giúp hơn 10 triệu cha mẹ yên tâm công tác, tập trung lao động sản xuất đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Việc hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã tạo nên diện mạo mới cho bậc học nền tảng. Hệ thống trường lớp mầm non ngày một khang trang. Mạng lưới ngày càng đáp ứng cao hơn nhu cầu tới trường của trẻ. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được đổi mới.