Giáo viên mầm non trong dịch Covid-19: 'Chưa bao giờ khốn khổ đến vậy'

Đó là câu chuyện nghẹn ngào của cô Kim Duyên, giáo viên (GV) một trường tư thục ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Lúc ban tổ chức một chương trình hỗ trợ GV mầm non tư thục gọi đến để phỏng vấn trước khi trao hỗ trợ cũng là lúc cô Duyên đang suy sụp trước cái chết của cha mẹ mình.

2 tháng, rồi trẻ nghỉ học phòng dịch từ đầu tháng 5 tới nay, cũng chừng đó thời gian cô mất nguồn thu nhập.

Trường đóng cửa, TP.HCM dịch bùng phát và phải liên tục thực hiện các chỉ thị giãn cách nên cô Kim Duyên cũng không thể tìm kiếm một công việc nào khác. Nguồn thu nhập của cả gia đình dựa vào tiền lương GV ít ỏi nên được tháng nào tiêu hết tháng đó.

Là một trong hàng nghìn GV bị mất việc bởi dịch Covid-19, điều mong mỏi nhất của cô Y Bar (người dân tộc Gia Rai, Lâm Đồng) là “được một bữa cơm có thịt, cá”. Hai tháng nay cả nhà chỉ ăn cơm với rau, thỉnh thoảng có được chục quả trứng từ các chương trình hỗ trợ.

Trước đó, Y Bar là GV mầm non của Nhóm trẻ Cánh thiên thần (P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương) với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Nhưng từ đầu tháng 6, Bình Dương đóng cửa trường mầm non cũng là lúc cô Y Bar và đồng nghiệp không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào khác. Chồng cô làm công nhân, 2 tháng nay cũng thất nghiệp do khu phòng trọ bị phong tỏa.