Học sinh Kiên Giang đi học lại từ ngày 17.2, nhiều phụ huynh chưa an tâm

Theo công văn, Sở GD-ĐT Kiên Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết. Cụ thể, mỗi đơn vị, trường học phải tổ chức đo thân nhiệt và mỗi lớp có sổ theo dõi diễn biến thân nhiệt từng ngày học; có nơi để học sinh rửa tay bằng xà phòng; học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại (kể cả trong sân trường), bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định và duy trì hoạt động dạy và học.

Muốn con được nghỉ thêm một thời gian nữa

Với việc học sinh sẽ trở lại trường học tập từ ngày 17.2, nhiều phụ huynh bày tỏ chưa an tâm để con em mình đến lớp. Ông Phạm Văn Tiến, có 2 con đang học lớp 1 và lớp 3 Trường tiểu học Dương Đông 4 (TP. Phú Quốc ), cho biết sẽ cho con tiếp tục nghỉ học vì lý do an toàn. Vấn đề ông Tiến lo lắng là trước khi cho học sinh trở lại học, nhà trường đã cho phun thuốc khử khuẩn khu vực trường lớp hay chưa; có thống kê được danh sách và lịch đi lại, tiếp xúc của các phụ huynh và học sinh; đặc biệt khi nhiều học sinh học ở Phú Quốc có quê từ đất liền nên tết các em về quê ăn tết rất nhiều.