Học sinh Kiên Giang trở lại trường vào ngày 4.10

Theo đó, từ ngày 4.10, tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX sẽ đến trường học. Riêng trẻ mầm non đến trường từ ngày 18.10.

Đối với trẻ mầm non, từ nay đến 18.10, không tổ chức học qua môi trường internet. Các nhà trường thực hiện giảng dạy theo hướng dẫn về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.