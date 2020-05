Học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường vượt cả mong đợi

Tổ chức 2 buổi và bán trú

Bà Phan Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thăng Long (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết buổi học đầu tiên có 99,3% học sinh (HS) đi học, chỉ khoảng 10 em vắng mặt. Đây là con số vượt cả mong đợi vì trước khi nghỉ vì dịch, nhiều ngày HS vắng mặt có khi lên tới 20 - 30 em.

Cũng theo bà Thắng, dự kiến từ hôm nay 12.5, dựa vào văn bản chỉ đạo của TP cũng như nguyện vọng của phụ huynh, nhà trường sẽ dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bữa ăn bán trú cho HS (với những gia đình có nhu cầu và đăng ký tự nguyện).

Ông Chu Toàn Thắng, Trưởng ban đại diện cha mẹ HS Trường tiểu học Thăng Long , cho hay hầu hết phụ huynh đều mong các con trở lại trường và được học, ăn bán trú như trước. Hơn nữa, đang giữa mùa hè, nếu chỉ học 1 buổi, các con phải ra về giữa trưa nắng sẽ rất vất vả và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thời lượng học tập.

Hồi hộp nhất là các trường mầm non vì không biết phụ huynh đã yên tâm cho con trở lại trường hay chưa. Tuy nhiên, nhiều quận, huyện ở Hà Nội, tỷ lệ trẻ mầm non trở lại trường khá cao. Đây cũng là điều vượt trên mong đợi, dù nhiều trẻ có phần bỡ ngỡ, thậm chí òa khóc vì thời gian nghỉ học quá dài, chưa quen với việc đi học trở lại. Nhiều phụ huynh tâm sự, tình hình dịch bệnh hiện nay cùng với các phương án chuẩn bị cụ thể, chi tiết của các trường khiến họ yên tâm gửi con đi học trở lại.

Tại Trường mầm non Bà Triệu (Q.Hoàn Kiếm), Hiệu trưởng Khúc Thị Mai cho biết dù chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện nhưng nhà trường vẫn rất hồi hộp. Thậm chí, các cô còn dự đoán hầu hết phụ huynh vẫn cho con ở nhà để “nghe ngóng” tình hình trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, theo bà Mai, kết quả cũng nằm ngoài mong đợi khi có gần 70% trẻ đã đi học trở lại. Cả 10 lớp của trường, từ nhà trẻ tới mẫu giáo lớn (5 tuổi), đều có HS đến trường trong buổi đầu tiên. Nhiều cơ sở mầm non trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm cũng đạt tỷ lệ cao như Mầm non 1.6 (hơn 80%), Mầm non Tháng Tám (78%), Mẫu giáo Quang Trung (76%)...

Tại Q.Thanh Xuân, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT, cho biết HS tiểu học đi học đạt 98,8%, cấp mầm non đạt 74,3%. "Tất cả các trường mầm non và tiểu học trong quận đều dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bữa ăn bán trú cho HS. Mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ", ông Hữu thông tin. Tương tự, tỷ lệ đi học buổi đầu tiên ở huyện ngoại thành Đan Phượng cũng rất cao: cấp tiểu học đạt 99,5%; mầm non đạt 87%...

Phụ đạo riêng cho học sinh không học trực tuyến

Sáng qua, HS tất cả các khối lớp tiểu học tại TP.HCM đã háo hức quay lại trường. Nhiều em không khỏi vui mừng khi gặp lại bạn bè, thầy cô.

Là một trong những trường có số lượng HS đông nhất TP với gần 3.700 em, từ sáng sớm cổng Trường tiểu học An Hội (Q.Gò Vấp) đã rộn ràng với cảnh phụ huynh chở con đi học.

Theo đại diện ban giám hiệu, trường tập trung HS của nhiều phường liền kề (phường 8, 9, 12) nên số HS đông, do vậy chỉ tổ chức được 30 lớp bán trú, còn lại 50 lớp chỉ học một buổi.

Hôm qua, khối lớp 1, 2, 3 chỉ tập trung để giáo viên hướng dẫn cách phòng chống bệnh; còn khối lớp 4, 5 đã bắt đầu vào học chính thức. Trong buổi học đầu tiên, trường vắng 50 HS ở tất cả các khối lớp.

Đại diện Trường tiểu học An Hội cho biết: “Từ hôm nay, lớp một buổi thì sẽ học theo chương trình một buổi, còn bán trú thì học theo chương trình bán trú, trường chuyển hết sang dạy trực tiếp. Trong buổi đầu, giáo viên sẽ đánh giá lại tình hình học tập của từng em trong thời gian học trực tuyến để có kế hoạch dạy cụ thể. Riêng tuần này, trường chỉ ôn tập lại kiến thức chính trong chương trình học trước đó, từ tuần sau sẽ đi vào bài mới”. Đồng thời lãnh đạo nhà trường cũng cho biết trong 3 tháng qua có hơn 80% HS của trường tham gia học trực tuyến. Với những em chưa học, trường sẽ có chế độ phụ đạo riêng.

Với học sinh lớp 1 - lứa tuổi đang tập đọc, tập viết, trường cho biết trong 3 tháng qua, giáo viên vẫn giao bài tập để HS làm ở nhà, tuy nhiên khả năng đọc của các em sẽ không được như những lứa lớp 1 khác. Do vậy, khi HS đi học trở lại, giáo viên sẽ tập trung dạy kỹ năng đọc để đảm bảo khi hoàn thành chương trình lớp 1, HS có thể đọc thông, viết thạo.

Tương tự, tại các trường tiểu học khác, ngày 11.5, HS các khối đã tập trung đến trường như trước đây. Dù đã bỏ quy định giãn cách, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp nhưng các trường vẫn chủ động lên phương án để đảm bảo an toàn cho HS như: không cho phụ huynh vào trường mà làm lối đi riêng, lắp bồn rửa tay ở sân trường để HS sử dụng, giáo viên cũng hướng dẫn kỹ quy trình phòng bệnh cho HS...