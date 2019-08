Loạn danh xưng trường quốc tế

Không có quy định nào của nhà nước về trường quốc tế Theo luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2019), có 3 loại hình trường. Một là trường công lập do nhà nước đầu tư. Hai là trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động (loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non). Ba là trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. Theo cách hiểu phổ biến của giới chuyên môn, trường quốc tế phải là trường có vốn đầu tư từ nước ngoài, dạy học 100% chương trình quốc tế (chứ không phải chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành). Theo Nghị định 86 (quy định về đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực GD-ĐT) thì trường nào dạy 100% chương trình quốc tế không được nhận quá 50% học sinh quốc tịch VN. Nếu hiểu theo nghĩa này, số trường quốc tế rất ít. Điều 29 của Nghị định 86 về “Đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài” có quy định rõ chuyện đặt tên. Đó là đối với trường, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “trường”, “cấp học hoặc trình độ đào tạo” và tên riêng. Xét cả luật và nghị định trên, hiện nay ở VN không hề có khái niệm “trường quốc tế”. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết tất cả những trường gắn cho mình mác quốc tế đều là tự phong. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết quy định đặt tên trường có trong các điều lệ trường học mà Bộ GD-ĐT ban hành. Với các quy định, quả là không có chỗ dành cho chữ “quốc tế” nếu như đó không phải là tên riêng của trường. “Còn nếu khái niệm “quốc tế” được hiểu như một chuẩn mực hay một đẳng cấp thì hiện nay chưa có quy định”, ông Cường nói. Đăng Nguyên - Quý Hiên