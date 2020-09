Năm học mới: Đổi mới dạy học lớp 1 và kỳ thi của lớp 12

Cả nước tăng hơn 900.000 học sinh so với năm học trước Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học mới, cả nước có tổng số 22.983.800 HS từ mầm non tới THPT bước vào năm học mới, tăng 912.828 HS so với năm học trước. Cụ thể, năm học này bậc học mầm non có tổng số 5.385.200 trẻ; phổ thông có 17.598.600 HS. Tuệ Nguyễn