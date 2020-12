'Phản đối việc đưa học sinh chạy, nhảy dưới trời mưa, rét là suy nghĩ thiển cận'!

Ông Khôi cũng so sánh, dẫn dụ việc HS thi chạy, nhảy dưới cái rét 16 - 17 độ C với sự kiện thể thao thời tiết “0 độ” như ở Thường Châu ( Trung Quốc , đội 23 Việt Nam thi đấu) nhưng cả nước vẫn giăng cờ biểu ngữ đi cổ vũ. “Mọi so sánh đều khập khiễng. Ai mà chả thương xót, tuy nhiên vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần chung. Chúng tôi cũng là thầy, chúng tôi cũng là con người, thấy các em như vậy ai mà chẳng thương xót... Tuy nhiên các em đã tham gia với một tinh thần rất là phấn khởi” – ông Khôi nói và cho biết khi HS thi đấu dưới trời mưa, rét bản thân ông Khôi cũng đội mỗi một chiếc mũ để theo dõi, chỉ đạo hội thi, “chứ không phải ngồi trong nhà uống nước trà”.