Sáng 30 tết, sinh viên lênh đênh trên chợ nổi Cái Răng tặng quà người nghèo

Vừa xếp gọn những bộ đồ còn lại trên ghe, Quách Thái Việt Khang, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Cần Thơ nói: “Lần đầu tiên tụi em tổ chức đi tặng đồ như vậy và cảm thấy thật vui bởi những món quà nhỏ mọn của mình đã được đón nhận, ai cũng tươi cười khi nhận đồ, nhiều người còn chọn được 2-3 bộ đem về. Có cô còn cho lại tụi em trái sầu riêng”.

Chiếc áo khoác mang một chút hơi ấm mùa xuân cho trẻ em khó khăn ở chợ nổi. Đáng trân trọng hơn là những lời động viên ráng chịu khó học hành từ các sinh viên dành cho bé gái. Ảnh Đình Tuyển

Điều thú vị là hoạt động tặng quần áo này là một phần rất quan trọng trong dự án “Lose Your Wardrobe’s Weight - Giải phóng tủ quần áo của bạn”, một dự án khá mới mẻ, độc đáo do Khang cùng bạn chung lớp là Trần Mỹ Tiên, Phan Lê Anh Thư, Nguyễn Thị Kiều Oanh thực hiện. Nhóm bạn trẻ lấy tên nhóm là THE lite CHASERs nghĩa là những người theo đuổi sự gọn nhẹ như một cách nói về mục tiêu cơ bản là làm gọn nhẹ những tủ quần áo dư thừa. Dự án của THE lite CHASERs đã giành được giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Hult Prize tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ mới đây và hiện đang chuẩn bị đại diện cho trường tham gia vòng thi cấp khu vực Đông Nam Á vào tháng 4 năm nay.