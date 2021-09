TP.HCM sau ngày 30.9: Sinh viên mới trúng tuyển có tới trường học tập trung?

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cũng ký ban hành kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai các chuyên đề sinh hoạt trực tuyến bắt đầu từ 27.9. “Trong quá trình triển khai, tại một thời điểm nào đó, nếu điều kiện thực tế cho phép tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập bình thường tại trường, ban tổ chức có thể chuyển đổi sang hình thức sinh hoạt trực tiếp”, thông báo ghi.

Ở giai đoạn 2, từ ngày 30.10 trở đi, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM triển khai các chuyên đề sinh hoạt trực tiếp (nếu đến trường), trực tuyến (nếu chưa đến trường). Ở giai đoạn này, trường lưu ý việc tổ chức theo hình thức sinh hoạt trực tiếp chỉ thực hiện khi các điều kiện thực tế cho phép. Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục kéo dài và TP.HCM vẫn áp dụng giãn cách, ban tổ chức có thể chuyển đổi sang hình thức sinh hoạt trực tuyến.

Từ ngày 11.10 đến 6.11, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp với Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM tổ chức việc dạy học và thi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho sinh viên, môn học này sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến qua các phần mềm Zoom , Google Meeting.