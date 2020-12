Trời rét dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội chưa chắc đã nghỉ học?

Chiều 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết các mùa đông năm trước, Sở GD-ĐT Hà Nội có quy định khi nhiệt độ dưới 10 độ C , học sinh tiểu học và trẻ mầm non sẽ được nghỉ học ; từ 7 độ C trở xuống học sinh THCS được nghỉ học.