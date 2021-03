Tuyển sinh ĐH 2021: 8 trường công an tuyển sinh 2.080 chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển với từng ngành Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát: tổ hợp A00, A01, C03, D01; Ngành an toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân dân: tổ hợp A00, A01; Các ngành do Học viện Chính trị Công an nhân dân đào tạo: tổ hợp A01, C00, C03, D01; Các ngành do Trường ĐH Kỹ thuật - hậu cần Công an nhân dân đào tạo: tổ hợp A00, A01; Các ngành do Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy đào tạo: tổ hợp A00; Ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế: tổ hợp D01; Ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế: tổ hợp D01, D04; Gửi đào tạo đại học ngành bác sĩ đa khoa: tổ hợp B00.