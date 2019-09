Vẫn thi dạy giỏi nhưng không áp lực thành tích !

Theo thông tin từ Trường CĐ Sư phạm Gia Lai ngày 3.9, trong năm học 2019 - 2020, trường này chỉ tuyển sinh được hơn 90 sinh viên trong khi chỉ tiêu trên 300. Số sinh viên này chủ yếu theo học ngành sư phạm mầm non

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện về việc phòng chống mưa bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó cho phép xem xét lùi ngày khai giảng nếu chưa an toàn.

Năm nay, thí sinh chưa hết bất ngờ vì điểm chuẩn khối trường công an lao dốc thì lại tiếp tục sửng sốt khi 2 trường công an hàng đầu đều thông báo xét tuyển bổ sung các ngành về nghiệp vụ công an.