Vì sao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp thấp ở trường nghề ?

Trong vài năm qua, số liệu của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho thấy tỷ lệ học sinh, sinh viên (HS, SV) tốt nghiệp trường cao đẳng (CĐ), trung cấp là trên 50% so với đầu vào. Mới đây, tại lễ tốt nghiệp của một trường CĐ, số lượng nhận bằng chỉ đạt dưới 40%. Đây là tình trạng chung của rất nhiều trường nghề do trong quá trình đào tạo, HS, SV rơi rụng khá nhiều.

Thạc sĩ Phạm Quang Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết: “Bậc trung cấp, các em nghỉ học nhiều hơn nên hiệu suất đào tạo thấp hơn so với bậc CĐ. Lý do là đầu vào có đến 90% HS tốt nghiệp THCS. Thông thường trong năm học đầu, số lượng nghỉ lên tới 20%. Mặc dù hiện nay các em có thể chọn học nghề mà không phải học các môn văn hóa, nhưng đa số gia đình muốn con em có bằng tốt nghiệp THPT nên đều chọn học thêm các môn văn hóa. Tuy nhiên, phần lớn học lực của các em khó theo được, dẫn đến chán nản và bỏ học”.

Nguyên nhân thứ 2, theo thạc sĩ Tuấn, không phải ngành nghề nào cũng phù hợp với HS tốt nghiệp THCS. Chẳng hạn, một số ngành đòi hỏi phải tính toán và tư duy cao sẽ rất khó tránh khỏi quá sức với HS, dẫn đến việc các em sợ học hoặc chán nên bỏ ngang.

Thạc sĩ Hồ Văn Nhác, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, cho hay hiện nay nhiều trường đào tạo theo tín chỉ, nhiều HS, SV học vượt rào để ra trường trước hoặc có em kéo dài thời gian học nên mỗi năm tổ chức tốt nghiệp làm nhiều đợt. Đó cũng là lý do vì sao mỗi đợt tốt nghiệp, số lượng lại không cao như vậy. Tuy nhiên, việc HS, SV rơi rụng nhiều là có thật. “Đa số nghỉ ở học kỳ đầu tiên, do các em phải học một số môn lý thuyết hơi khô khan. Đặc biệt các em tốt nghiệp THCS đi học nghề thì không hề thích học các môn văn hóa , trong khi cha mẹ lại muốn con học, khiến các em rất “sợ”. Hơn nữa, do tuổi còn quá nhỏ nên các em chưa xác định được mục tiêu, động lực học tập”.