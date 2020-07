Vĩnh Long tạm ngưng giữ trẻ trong dịp hè để phòng dịch bệnh Covid-19

Ngày 27.7, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã phát đi thông báo tạm ngưng việc học hè ở các trường mầm non và mẫu giáo trong toàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các học sinh mầm non và mẫu giáo chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe nên là đối tượng dễ lây nhiễm nhất khi có dịch vì vậy Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã chỉ đạo các trường mầm non và mẫu giáo trong tỉnh tạm ngưng tổ chức dạy hè cho trẻ năm học 2019-2020. Riêng học sinh khối lớp 12 vẫn ôn tập bình thường để chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.