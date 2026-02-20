Giao thông ở Hà Nội, TP.HCM và các cao tốc ‘dễ thở’ trong ngày mùng 4 tết

Tai nạn tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, tính đến 15 giờ chiều 20.2 (tức ngày mùng 4 tết Nguyên đán 2026), toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết và 27 người bị thương.

So với ngày nghỉ tết cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 18 (giảm 37,5%), giảm 13 người chết (giảm 43,3%), giảm 2 người bị thương (giảm 6,9%).

Vụ tai nạn xảy ra tại Phan Thiết khiến người đi xe máy tử vong ẢNH: D.T

Tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đường sắt, đường thủy không ghi nhận tai nạn.

Về kết quả xử lý vi phạm, công an toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.241 trường hợp vi phạm; tạm giữ 63 xe ô tô, 3.565 xe mô tô, 115 phương tiện khác; tước 346 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 2.105 trường hợp.

Trong đó, nồng độ cồn vẫn là lỗi mắc nhiều nhất, với 3.473 trường hợp vi phạm; vi phạm tốc độ 1.597 trường hợp; 27 trường hợp chở quá số người quy định, 3 trường hợp vi phạm về ma túy…

Tuyến đường thủy, lực lượng CSGT của Cục CSGT và toàn quốc đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm. Tuyến đường sắt không ghi nhận vi phạm, công an các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn.

Giao thông ổn định, không ùn tắc

Cục CSGT cho hay, tình hình giao thông tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh trong chiều mùng 3 và ngày mùng 4 tết được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc.

Cụ thể, chiều mùng 3 tết, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Lào Cai; đường Vành đai 3 trên cao và QL1 mật độ phương tiện bình thường, các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Giao thông ngày mùng 4 tết thuận lợi, các phương tiện lưu thông ổn định ẢNH: VĂN HUẾ

Các tuyến khu vực nội thành Hà Nội, các bến xe, khu vực sân bay Nội Bài, các phương tiện di chuyển bình thường.

Trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, QL5, QL32, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, di chuyển bình thường, tình hình giao thông ổn định.

Sáng mùng 4 tết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đều vắng. Các tuyến đường nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng…; các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... lưu lượng người và phương tiện không quá đông, các cổng ra vào của bến xe thông thoáng, giao thông thuận lợi.

Tại TP.HCM và các địa bàn giáp ranh, tình hình giao thông ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận các phương tiện cũng lưu thông ổn định.

Tuyến QL60, khu vực cầu Rạch Miễu nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển tốt khi lên cầu. Lực lượng CSGT các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.