Giáo viên bắt học sinh ngủ sớm và dậy lúc 5 giờ sáng: đúng hay sai?

Phụ huynh có nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc giáo viên bắt học sinh đi ngủ lúc 21 giờ và dậy vào 5 giờ sáng ẢNH: WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

"Muốn con được học với giáo viên có tâm như vậy"

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều qua, 23.12, ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, xác nhận sự việc thầy N.V.T.Đ, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của trường bắt học sinh đi ngủ lúc 21 giờ và dậy vào lúc 5 giờ sáng. Lớp trưởng được giao nhiệm vụ điểm danh học sinh của lớp vào mỗi buổi sáng sớm hàng ngày. Nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh lớp 8 nói trên.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, giáo viên chủ nhiệm này áp dụng hành vi phạt tiền đối với những học sinh trong lớp chưa ngoan, làm bài, nộp bài trễ, vi phạm các nội quy của nhà trường... Nếu vi phạm, học sinh nộp từ 10.000 đến 50.000 đồng/lần, có hành vi học sinh phải nộp đến 100.000 đồng/lần.

Trước câu chuyện này, chị Nguyễn Thiên Phúc, phụ huynh học sinh lớp 7 một trường THCS tại phường Sài Gòn (TP.HCM) bày tỏ quan điểm với phóng viên Báo Thanh Niên: "Tôi muốn con được học với giáo viên 'có tâm' như vậy. Khi thầy quy định việc đi ngủ sớm và dậy sớm như thế có nghĩa thầy quá hiểu lứa tuổi học trò hiện nay, các con đang thức rất khuya và thời gian thức dậy không chỉ dành cho việc học. Thế nên thầy mới yêu cầu đi ngủ sớm và dậy sớm, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa có thể có năng lực tích cực học bài vào buổi sáng".

Riêng về chuyện giáo viên phạt tiền khi học sinh vi phạm nội dung, nộp bài muộn… thì phụ huynh trên cũng thẳng thắn: "Thầy quy định hình phạt bằng tiền là sai rồi".

Còn chị Nguyễn Thị Bích Vân, cư trú tại chung cư Ehome3 (phường Phú Định, TP.HCM), có con học lớp 6, nói: Giá như thầy trao đổi và bàn bạc với phụ huynh học sinh trong lớp trước khi đưa ra quy định này thì hợp lý. Việc học sinh đi ngủ sớm là điều phụ huynh nào cũng mong muốn nhưng nên phối hợp cùng phụ huynh để cùng đồng hành với các con thì hay biết mấy. Thầy hơi nóng vội khi quy định việc này trong tập thể lớp".

Xâm phạm quyền trẻ em, tạo áp lực, gây mâu thuẫn

Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng không ít phụ huynh học sinh nói rằng quy định này không phù hợp, có tính áp đặt và tạo thành áp lực của học sinh, có thể tạo thành mâu thuẫn.

Chẳng hạn như anh Nguyễn Thành Phát, phụ huynh học sinh một trường THCS tại phường Xuân Hòa (TP.HCM), nhận xét: "Việc rèn luyện thói quen đi ngủ sớm và thức dậy đúng giờ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên không thể yêu cầu tất cả học sinh cùng thực hiện theo đúng khung giờ mỗi ngày như vậy. Vì mỗi học sinh, mỗi gia đình có hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt khác nhau".

Ngoài ra, vị phụ huynh này còn lo lắng, việc yêu cầu lớp trưởng điểm danh các bạn vào mỗi buổi sáng như vậy, tạo thành áp lực cho người bị phân công nhiệm vụ này và thành viên chịu sự điểm danh trong lớp. Tất cả các em đều đang bị vi phạm quyền trẻ em đặc biệt có thể tạo thành áp lực, mâu thuẫn trong lớp khi lớp trưởng phải điểm danh, phát hiện vi phạm, báo cáo những bạn bè của mình không thực hiện hiện đúng. Cần phải xóa bỏ ngay quy định này.

Ngoài việc khẳng định giáo viên áp dụng hình thức phạt tiền học sinh là không phù hợp, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang cũng nêu quan điểm, việc giáo viên áp đặt học sinh ngủ sớm, dậy sớm, mặt nào đó, tốt cho sức khỏe nhưng việc áp đặt vào đời sống cá nhân như vậy là không hợp lý. Lẽ ra giáo viên khuyến khích và có sự trao đổi để phụ huynh cùng đồng hành thì sẽ hợp tình hợp lý hơn.

Một cán bộ của Sở GD-ĐT cũng đánh giá về sự việc giáo viên của Trường THCS Trần Văn Đang rằng ý tưởng mô phạm nhưng hành vi thì không mô phạm. Cán bộ này cho hay khuyến khích giáo viên thay đổi phương pháp giáo dục nhưng phải mang tính sư phạm chứ không phải tùy hứng.

Thông tin với phóng viên Thanh Niên, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang cho hay nhà trường yêu cầu giáo viên trả lại toàn bộ số tiền đã thu từ hình thức phạt học sinh và có phương án xử lý bước đầu đối với thầy giáo N.V.T.Đ vì có một số biện pháp quản lý, giáo dục học sinh không phù hợp.

Vào học kỳ 2, trường sẽ thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp theo đúng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Sau đó, trường sẽ lấy ý kiến hướng xử lý giáo viên trong chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, có thể sẽ áp dụng biện pháp hạ một bậc thi đua quý của giáo viên này.

Ông Phước cho hay giáo viên vi phạm mức độ nào, sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó, không bao che, không dung túng cho các hành vi chưa chuẩn mực sư phạm của giáo viên.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang thông tin thêm, nhà trường đã rút kinh nghiệm về vụ việc trên với toàn thể giáo viên.