Giấy xác nhận cư trú là gì, xin cấp ở đâu?

Tôi quê ở Vĩnh Long, đang công tác và cư trú tại Q.5, TP.HCM. Hiện tôi đang cần có giấy xác nhận cư trú để làm thủ tục hành chính. Vậy tôi có thể đến bất cứ nơi nào thuộc công an phường ở TP.HCM để xin giấy này được không, thủ tục ra sao? Thời hạn của giấy có giá trị trong bao lâu?

Trong thời hạn trên, tôi chuyển qua Q.10, TP.HCM để sinh sống thì có phải làm lại thủ tục về nơi cư trú không? Nếu tôi vừa sống ở Q.5 vừa sống ở Q.10 thì có bắt buộc phải làm điều chỉnh lại nơi cư trú?

Luật sư tư vấn

Luật sư Hoàng Kim Minh Châu (Giám đốc Công ty luật TNHH CBM và cộng sự) tư vấn:

Giấy xác nhận cư trú là văn bản do công an cấp để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu.



Bạn có yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú, thì có thể trực tiếp đến công an cấp xã trong cả nước mà không cần phụ thuộc vào nơi cư trú, hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thủ tục yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú

Bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận cư trú tại công an cấp xã. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công an tiếp nhận hồ sơ và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho bạn. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần hồ sơ thì công an hướng dẫn bạn bổ sung, hoàn thiện.

Trường hợp hồ sơ của bạn không đủ điều kiện thì công an từ chối và cấp phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Theo đó, mẫu xác nhận thông tin về cư trú được ban hành kèm theo Thông tư 66 năm 2023 của Bộ Công an.

Người dân làm thủ tục hành chính tại công an TUYẾN PHAN

Thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú

Từ ngày 1.1.2024, giấy xác nhận thông tin về cư trú sẽ có giá trị sử dụng là 1 năm, kể từ ngày cấp.

Chuyển đi nơi khác có cần làm lại giấy xác nhận cư trú?

Nếu có thay đổi thông tin về cư trú, bạn phải khai báo lại với cơ quan đăng ký cư trú để rà soát, điều chỉnh thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi đủ điều kiện theo quy định của luật Cư trú, bạn phải làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú. Khi đó, giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

Sống ở 2 nơi, có cần điều chỉnh lại nơi cư trú?

Theo điều 26 luật Cư trú, việc điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện trong các trường hợp:

Thứ nhất, thay đổi chủ hộ.

Thứ hai, thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thứ ba, thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

Theo đó, trường hợp bạn vừa sống ở Q.5 vừa sống ở Q.10 không cần thực hiện điều chỉnh thông tin về cư trú. Còn nếu chuyển qua Q.10, bạn cần phải khai báo với cơ quan đăng ký cư trú để rà soát, điều chỉnh thông tin.