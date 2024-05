Giết người ở Đà Lạt, bị bắt trên đường trốn chạy

Rạng sáng 31.5, lực lượng công an di lý Nguyễn Chí Hùng (31 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) về TP.Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người.

Nghi phạm bị bắt sau gần 3 giờ gây án A.T

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 30.5, nhận tin báo về vụ giết người tại đường Nguyễn Trung Trực, Công an TP.Đà Lạt cùng lực lượng chức năng có mặt để xử lý. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8.2022, Nguyễn Chí Hùng quen biết với N.M.Đ (24 tuổi, ngụ P.4, TP.Đà Lạt) khi cùng làm nhân viên giao hàng cho một công ty. Do mâu thuẫn, Hùng hai lần đánh Đ. nhưng thương tích nhẹ nên Đ. không trình báo với cơ quan chức năng. Sau đó, Hùng nhiều lần gọi đến gặp nhưng Đ. tránh mặt. Đầu tháng 3, Đ. về Thanh Hóa, đến ngày 28.5 trở lại TP.Đà Lạt.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường A.T

Khoảng 14 giờ ngày 30.5, Hùng chạy xe máy mang theo dao đến nhà tìm Đ. Thấy Hùng đến, mẹ Đ. ra đuổi thì Hùng bỏ đi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Hùng tiếp tục đến và đi xung quanh nhà Đ. Do sợ Hùng tìm thấy, Đ. trốn trong nhà.

Thấy cha của Đ. là ông N.N.T (56 tuổi) đi ra ngoài sân, Hùng cầm dao chém trúng vào đầu và tay ông T. rồi chạy xe đi. Đ. băng bó vết thương cho cha mình rồi đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng khoảng 30 phút sau ông T. tử vong.

Sau khi gây án, Hùng chạy xe máy đến H.Đức Trọng rồi đón xe khách đi TP.HCM để trốn.

Công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an H.Đức Trọng, Công an H.Di Linh, Công an TP.Bảo Lộc khẩn trương truy tìm và bắt giữ Hùng tại địa phận Di Linh (Lâm Đồng) lúc hơn 21 giờ cùng ngày, sau gần 3 tiếng đồng hồ nghi phạm gây án.