Bí quyết giữ 'lửa' học tập của các thủ khoa

Nữ thủ khoa toàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM năm 2019 Dương Huỳnh Hồng Minh đã gây chú ý với nhiều người trong chương trình “ Vinh danh thủ khoa ” năm 2019, do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức vào cuối tháng 10.

Hồng Minh là cựu sinh viên của khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp đầu ra với số điểm trung bình: 8,65/10. Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, Hồng Minh từng đại diện sinh viên Việt Nam tham gia chương trình trao đổi sinh viên Học kỳ trên biển, mùa xuân 2019 do Đại học bang Colorado (Mỹ) tổ chức; Giải nhì cuộc thi Dịch giả tương lai - EFuture Translators’ Contest 2017...

Quay lại khoảng thời gia học đại học, Hồng Minh, chia sẻ: “Trong suốt 4 năm học tập, rèn luyện tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, mình luôn phấn đấu theo châm ngôn 'Hãy nhắm tới mặt trăng, dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao'”.

Trong việc học và rèn luyện, Hồng Minh, nói: “Mình luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể. Ban đầu, một vài mục tiêu có vẻ khá xa vời, nhưng khi mình đã lên kế hoạch cụ thể và chia thành các mục tiêu nhỏ hơn, chúng đều nằm trong khả năng nếu mình cố gắng hết sức”.

Cũng là một gương mặt đặc biệt được vinh danh trong chương trình này, Trần Đức Lương (quê tỉnh Nghệ An), thủ khoa đầu vào toàn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2019, với tổng số điểm đầu vào trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 là 27,65 (toán 9,80 điểm, vật lí 8,25 điểm, tiếng Anh 9,60 điểm). Hiện Trần Đức Lương đang học ngành An toàn thông tin, khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM.

Từng là một học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An), Đức Lương chia sẻ: “Em cảm thấy mình thật may mắn khi được rèn luyện trong một môi trường tốt với nhiều thầy cô bạn bè giỏi. Không chỉ những kiến thức chuyên môn, em còn được học hỏi thêm những kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động để có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống ”.

Đức Lương, nói: “Việc tìm đúng phương pháp học là điều quan trọng, rất may là em đã ý thức được điều đó từ sớm, cụ thể là học và luyện đề trên mạng bên cạnh việc học ở trường để phục vụ cho khối thi của mình”.

Chia sẻ về phương pháp học môn toán sao cho thật hiệu quả, Đức Lương bật mí: “Em thường xuyên luyện đề hằng ngày trên mạng, tải đề về và giải sau đó tự rút ra cách làm nhanh cho dạng bài nào khó, vì trắc nghiệm rất cần các công thức nhanh để làm. Em cũng đăng ký một khóa học online cho 2 môn toán và vật lí để kịp cập nhật các dạng đề và các cấu trúc đề mới nhất”.

Mặc dù là dân chuyên toán, nhưng với môn tiếng Anh, Đức Lương cũng rất giỏi. Bằng chứng là, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, số điểm môn tiếng Anh của Lương là 9,60 điểm.

Chia sẻ về cách học môn tiếng Anh của mình, Đức Lương nói: “Việc học tiếng Anh tốt hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào người học siêng hay không siêng. Học tiếng Anh em nghĩ cần một sự kiên trì và luyện tập hằng ngày. Riêng bản thân em hay xem phim xem trên Youtube về các chương trình liên quan đến tiếng Anh, cũng như cách họ nói tiếng Anh trôi chảy, lưu loát ra sao rồi mình tập theo”.

Nói về lý do chọn học ngành An toàn thông tin, của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, Đức Lương chia sẻ: “Em thấy đây là một ngành thú vị và có triển vọng trong tương lai vì công nghệ ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu về mạng lưới bảo mật cũng rất cao. Trong tương lai em cũng có dự định xin học bổng để đi du học về ngành An toàn thông tin, với mong muốn sau này trở thành người đứng đầu trong một nhóm về mạng lưới bảo mật thông tin ở Việt Nam”.