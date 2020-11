Chàng trai 9X và hành trình đi bộ từ TP.HCM đến Đà Lạt gây 'bão mạng'

Để du lịch một mình an toàn Tương tự như Thiên Thắng, Nguyễn Trung Kiên (28 tuổi, ở Bình Dương) đã du lịch một mình hơn 40 tỉnh thành trong cả nước, cho hay: “Để du lịch an toàn cần chuẩn bị thật kỹ các kỹ năng để tự bảo vệ mình như lưu ý thời gian di chuyển, chuẩn bị kỹ về chi phí trong quá trình đi...”. Còn với Võ Nhật Trường (25 tuổi) đã đi du lịch ở nhiều tỉnh thành, chia sẻ để du lịch một mình an toàn thì theo mình cần phải tìm hiểu các cung đường mình sắp đi bằng cách hỏi bạn bè có kinh nghiệm đi trước với các cung đường giống hoặc tương tự.