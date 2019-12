Chàng trai robot mang đặc sản Việt Nam lên “sàn”

Mới đây, Foodmap được bầu chọn là startup về nông nghiệp công nghệ cao (Agritech) VN 2019 do Tổ chức Rice Bowl Startup Awards của Malaysia trao tặng. Hiện startup đang đại diện Việt Nam bầu chọn tại khu vực Đông Nam Á. Tháng 10.2019, Foodmap chiến thắng giải Most Impactful Innovation ở châu Á do Viện Hàn lâm kỹ thuật Hoàng gia Anh và Quỹ Newton trao tặng.