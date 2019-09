Đại hội Hội LHTN tỉnh Bình Định: Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.9 với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 283.227 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh Bình Định.

Ông Lê Kim Toàn kêu gọi Hội LHTN Việt Nam và Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho hội viên, thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng , an ninh, trật tự an toàn xã hội; xung kích, đi đầu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.