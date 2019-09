Đêm nay khắp nơi phá cỗ

Trung thu càng trọn vẹn hơn khi những nhóm tình nguyện mang niềm vui đến với các mái ấm nhà mở, bệnh nhi hay những vùng quê nghèo xa xôi.

“Con chưa bao giờ được mua lồng đèn vào dịp trung thu”, “Con biết trung thu là được chơi lồng đèn, được ăn bánh kẹo, nhưng mẹ chưa có tiền nên chưa mua lồng đèn cho con”…, những câu nói hồn nhiên của các bé tại lớp học tình thương KP.Long Bửu (Q.9, TP.HCM) khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Rồi các em lại cười giòn tan khi cầm trên tay những chiếc lồng đèn do các nhóm tình nguyện mang đến. “Cô ơi! Đây là lần đầu tiên con được cầm lồng đèn”, Phạm Bảo My (8 tuổi, học lớp 1) hớn hở chạy lại khoe với chúng tôi khi được các bạn tình nguyện viên phát lồng đèn. Đây cũng là năm đầu tiên My được đi học và cùng vui trung thu.