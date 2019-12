Nghe lại lời căn dặn của Bác với thanh niên tại lễ báo công

1.000 đại biểu ưu tú dự ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã làm lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tại đây, sau khi làm lễ chào cờ, các đại biểu đã xúc động nghe lại lời căn dặn của Bác với thanh niên về việc phải tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

Thay mặt 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên, gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước, thanh niên Việt Nam tụ hội về thủ đô dự Đại hội, anh Lê Quốc Phong đã báo công dâng Bác những kết quả nổi bật của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo anh Phong, nhiều chương trình, hoạt động mới được triển khai, thu hút và hiệu triệu đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội các cấp đã vận động, xây dựng 8.272 nhà nhân ái; 773 nhà bán trú, trường đẹp cho em; 13.241 điểm cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; giới thiệu việc làm cho 37.900 thanh niên hoàn lương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2,9 triệu người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 2,8 triệu đơn vị máu; hỗ trợ hơn 2,43 triệu thanh niên khởi nghiệp , tổ chức 12.164 hoạt động cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.