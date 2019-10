Dùng kiến thức chuyên môn để khởi nghiệp

WHISE 2019 do Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM thực hiện dưới sự chủ trì của UBND TP.HCM và Đại sứ quán Phần Lan. WHISE 2019 có các sự kiện như: Diễn đàn giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thảo luận, thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí của đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp, quan điểm của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (Đề án 1665); Ký kết và công bố Liên minh giáo dục 4.0 để chia sẻ ứng dụng công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và công tác đào tạo, giáo dục và kinh doanh giáo dục. Ngoài ra, tại WHISE 2019 cũng diễn ra các hội thảo chuyên sâu: Mô hình hoạt động và vận hành câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên tại các trường đại học ; Các giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới TP.HCM; giới thiệu công nghệ in 3D và ứng dụng công nghệ in 3D trong nghiên cứu, giáo dục, thiết kế, phát triển sản phẩm…