Đường lên đỉnh Olympia: Tại sao vẫn 'nóng' sau 19 năm?

Một gameshow truyền hình hoàn toàn “made in Việt Nam” Đường lên đỉnh Olympia là trò chơi truyền hình hoàn toàn “made in Việt Nam”, format hoàn toàn do VTV lên ý tưởng và sản xuất. Ngày 21.3.1999 đã trở thành một thời điểm đáng nhớ của những ai yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đúng 10 giờ sáng hôm đó, chương trình đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia lên sóng VTV3. Mỗi năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ có 144 thí sinh - những nhà leo núi thi đấu tìm ra những người xuất sắc nhất. Như vậy trong 19 năm qua, chương trình đã có sự tham gia của 2.736 thí sinh. 19 nhà leo núi xuất sắc nhất trong 19 năm trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia giành học bổng du học tại Úc. Trong Gala chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15, nhà báo Tạ Bích Loan, người dẫn chương trình đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia cho biết sau khi chương trình 7 sắc cồng vồng kết thúc thành công, mọi người luôn mong muốn có một gameshow nào đó thật đặc biệt cho học sinh phổ thông. Là người viết format của chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan đã nghĩ tới một chặng đường leo núi, do đó, cấu trúc của cuộc thi gồm có 4 phần là khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích. Nhà báo Tạ Bích Loan chưa quên những ngày đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, một căn phòng ở trên tầng 4 luôn đóng cửa, chị và bạn Quỳnh Chi vò đầu bứt tai, nghĩ ra những câu hỏi để làm khó thí sinh…