Giáng sinh đặc biệt

Vui chơi an toàn trong dịch Đón Giáng sinh an lành, ấm áp nhưng không quên những biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, đó là thông điệp tại nhiều nhà thờ. Tại nhà thờ Chánh Hưng (đường Phạm Hùng, TP.HCM) có nhiều bảng thông báo yêu cầu người tới nhà thờ phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Tại nhà thờ Bình Thái (đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM), mọi người chủ động giữ khoảng cách khi dự lễ trong nhà thờ, đa số đều mang khẩu trang. Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Nguyễn Tấn Sang, Chánh xứ nhà thờ giáo xứ Ba Giồng (Tiền Giang), cho biết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19, phần lễ tại nhà thờ trong đêm Giáng sinh được điều chỉnh ngắn gọn hơn các năm trước. Đồng thời, bà con giáo dân cũng được nhắc nhở đảm bảo quy định giãn cách khi tới nhà thờ, không tập trung quá đông, có thể chia thành các nhóm nhỏ khi đi lễ. Theo linh mục Sang, du khách khi tới nhà thờ trong đêm Giáng sinh cũng được nhắc nhở không tới quá đông trong một thời điểm. Phía cửa ra vào nhà thờ có các chai nước rửa tay để phục vụ người đi lễ và tham quan.