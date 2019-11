Hạnh An, con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời ở tuổi 20

Sáng 2.11, từ Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho phóng viên hay, anh đang thu xếp thủ tục để con gái trở về quê nhà. Anh viết những dòng thương yêu gửi tới con (tên thường được gọi là Anna) trên trang cá nhân của mình: “Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên.

Con nói "không ai được khóc, con sẽ OK”. Ừ, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để mặc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em. Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho hai cha con chúng tôi”.

Chữ "Đắt" cuối cùng Hạnh An viết cho bố Đỗ Đức Thành

Trước đó, ngày 1.11 đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm đã thông báo trên trang cá nhân của mình con gái bị hôn mê sau ca phẫu thuật ngày 30.10. Hạnh An không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ cho biết Hạnh An bị viêm phổi và giảm chức năng thận. “Con vẫn mê man, phù và phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc, con sẽ OK. Con còn lo, viết chữ 'đắt' hỏi bố", đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ. Cho đến tận những giây phút cuối cùng còn lại trên đời, Hạnh An vẫn lo cho bố mẹ vì mình mà phải bỏ ra chi phí đắt đỏ.