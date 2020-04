Hỗ trợ công nhân, giáo viên khó khăn những ngày cách ly xã hội phòng Covid-19

Hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân bị mất việc làm, giáo viên khó khăn cũng được các cơ sở đoàn đặc biệt quan tâm trong những ngày qua.

Theo anh Võ Cao Trí, Bí thư Đoàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), chúng tôi đang triển khai chương trình "San sẻ yêu thương" để hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn tại phường Dĩ An trong mùa dịch Covid-19 . “Cụ thể đã tặng 100 phần quà (300.000 đồng/phần) cho thanh niên công nhân khó khăn tại các khu nhà trọ. Và chuẩn bị tặng 50 phần quà (350.000 đồng/phần) cho các giáo viên xa quê, có con nhỏ”, anh Trí, nói.

Đoàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Còn chị Huỳnh Thị Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Thuận An (tỉnh Bình Dương ) cho hay: “Những ngày qua, thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Thuận An phối hợp cùng Chi hội Doanh nhân trẻ TP.Thuận An đã đến các khu nhà trọ để thăm và tặng 90 phần quà cho những người bán vé số, thanh niên công nhân bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang ở trọ tại P.Bình Chuẩn và Vĩnh Phú”.