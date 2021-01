Lạm dụng thứ này khi uống bia rượu có khi còn chết nhanh hơn!

Đón tết an vui, cớ sao cứ phải nhậu? Người viết blog du lịch (travel blogger) Phạm Thị Thùy Liên, 30 tuổi, người mê chạy, MC các giải chạy, chia sẻ nhiều người những ngày năm mới hay có thói quen ăn nhiều hơn, đồ ăn không lành manh, uống nhiều bia rượu hơn, nhiều vùng người dân nhậu suốt ngày tới khi say mèm. Nhưng đó lại là thói quen rất có hại cho cơ thể. Trong những bài viết trên blog cá nhân, Facebook, Phạm Thị Thùy Liên truyền cảm hứng cho mọi người về một lối sống lành mạnh, tập thể thao nhiều hơn, ăn uống nhiều rau xanh, trái cây và tốt nhất là không nhậu để bình an đón chào năm mới.