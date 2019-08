Làn sóng giới trẻ Việt Nam làm việc ở Đông Nam Á

Tuy nhiên, phần lớn lao động đến từ vùng nông thôn và làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, đánh bắt, nông nghiệp, giúp việc nhà và các ngành dịch vụ khác. Dòng dịch chuyển lao động này khác với di cư lao động trong khu vực Đông Nam Á gần đây.

Phạm Thụy Bích Nhi, 25 tuổi, đang làm việc chăm sóc khách hàng tại Bangkok (Thái Lan) ở công ty toàn cầu về du lịch trực tuyến và các dịch vụ liên quan, cho rằng làn sóng các bạn trẻ tìm việc ở Đông Nam Á không còn đơn thuần là câu chuyện xuất khẩu lao động . “Những công việc cần nhân sự ở Đông Nam Á không còn là công việc tay chân hay dạng công việc xuất khẩu lao động mà đã có yêu cầu nhân sự kỹ năng, tri thức, cũng như kinh nghiệm và bằng cấp. Ví dụ những công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), chăm sóc khách hàng, nghiên cứu hay xử lý, phân tích dữ liệu”, Bích Nhi chia sẻ.

Nhiều báo cáo chỉ ra rằng sự thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 không chỉ tạo điều kiện kinh tế khu vực tích hợp hơn, mà còn thúc đẩy sự di chuyển tự do của các chuyên gia và lao động kỹ năng cao trong khu vực.

Hiện có 8 ngành nghề được triển khai thông qua Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) do chính phủ các nước ASEAN đàm phán nhằm công nhận chứng chỉ tay nghề ở các nước thành viên và thiết lập quy trình cho lao động kỹ năng cao, chuyên gia, làm việc ở các nước trong khu vực. 8 ngành nghề bao gồm kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, khảo sát viên và du lịch.

Tuy nhiên, dịch chuyển tự do của lao động có tay nghề dưới thỏa thuận này khá hạn chế, chỉ khoảng 1,4% hoặc ít hơn, so với tổng việc làm của các nước ASEAN , theo một báo cáo của ILO-ADB năm 2014. Bên cạnh đó, các nước ASEAN có những chính sách và sự mở cửa nhất định đối với lao động nước ngoài tham gia vào thị trường lao động địa phương. Trong khi đó, các quy chuẩn về công nhận kỹ năng ở các nước cũng khó thống nhất. Tài liệu “Open Windows, Closed Doors” chỉ ra du lịch là ngành duy nhất được công nhận năng lực. Còn những ngành kế toán, kỹ sư và kiến trúc sư có những rào cản lớn, trong khi ngành “khó mở cửa” nhất là nhóm ngành y tế. Như vậy, dịch chuyển tự do trong khối ASEAN gần như đóng.