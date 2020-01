Livestream hiện trường vây bắt nghi can: Sự hiếu kỳ nguy hiểm của người trẻ

Huỳnh Thị Thùy Dương, 23 tuổi, sinh viên Trường ĐH , 23 tuổi, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết việc hiếu kỳ, tập trung ở những nơi có công an truy bắt tội phạm rất nguy hiểm. Mong mọi người hãy vì sự an toàn của bản thân mà đừng bất chấp như thế nữa. “Tôi thấy hành động livestream của nhiều người trẻ như vậy quá nguy hiểm. Chỉ vì tính tò mò mà bán rẻ mạng sống thì không đáng. Mỗi người trong chúng ta nên có ý thức trong việc bảo vệ bản thân mình. Bên cạnh đó, việc livestream, tụ tập đông đúc như vậy cũng gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của các chiến sĩ công an”, Nguyễn Diệu Hiền, 25 tuổi, làm việc tại số 43 Lữ Gia, Q.11 TP.HCM, chia sẻ. Lê Hoàng Tuấn, 23 tuổi, làm việc tại Head Honda, đường Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM lắc đầu ngao ngán nói, nhiều người thích livestream cho dù đó là chuyện vui hay buồn. Còn vụ án nổ súng ở Củ Chi (TP.HCM) thật sự đáng lên án khi các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ vây bắt hung thủ thì nhiều bạn trẻ lại quay phim. Hành động đó không những làm cản trở quá trình tác nghiệp của cơ quan chức năng, mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mình khi mà tội phạm mang súng... Tấn Đạt