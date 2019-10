Một bức ảnh có hơn 10.000 lượt tương tác trên mạng xã hội

Các tác phẩm đoạt giải gồm: Giải nhất: Đoàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, với tác phẩm “Đường băng cản lửa phòng hộ cứu rừng”. Giải nhì: Tác giả Vũ Trung Kiên, Trường đại học Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương, với tác phẩm “Rơm rạ và bài toán xử lý”. Giải ba: Tác giả Nguyễn Hữu Hiếu, Công an tỉnh Gia Lai, với tác phẩm “Đi xe đạp bảo vệ môi trường”; tác giả Trương Thị Minh Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội), với tác phẩm “Tận dụng năng lượng mặt trời để dần thay thế năng lượng hóa thạch”; tác giả Nguyễn Vũ Thiên Phước, Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, phường 12, quận 10, TP.HCM, với tác phẩm "Dùng vải dễ phân hủy chế tạo các vật dụng hàng ngày". Giải khuyến khích: Chi đoàn Trường mầm non Ban Mai, với tác phẩm “Tái chế vỏ hộp sữa làm tấm lợp sinh thái”; chiến sĩ Mùa hè xanh trường Đại học Giao thông vận tải (phân hiệu TP.HCM) và BCH Đoàn phường Long Bình, với tác phẩm “Vẽ bức tường tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”; tuổi trẻ phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với tác phẩm “Phân loại rác thải tại nhà”; Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, với tác phẩm “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”; ban điều hành nhóm tự quản Chù Khèo Cao, với tác phẩm “Ủ phân hữu cơ vi sinh”. Giải bình chọn trên mạng xã hội: Tác giả Nguyễn Hữu Hiếu, Công an tỉnh Gia Lai, với tác phẩm “Đi xe đạp bảo vệ môi trường”. Giải sáng tạo: Tác giả Ngô Đức Thọ, Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch, với tác phẩm “Cộng sinh - Nông nghiệp của tương lai”.