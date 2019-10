Gây 'bão' Facebook với vi khuẩn ăn thịt người: Tung tin giả câu like cho nổi tiếng?

Anh Phạm Văn Hậu (còn được biết tới với tên Hau Zozo), Streamer của FacebookGaming, cho rằng nhiều người nghĩ tin giả vô hại, nhưng thực tế “nó vô cùng nguy hiểm khi đang có dấu hiệu gia tăng. Việc tung tin đồn thất thiện nhằm câu like, câu view không phải là vấn đề hiếm gặp hiện nay”.

Anh Nguyễn Ngọc Phiên, Trợ lý giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Ứng dụng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết những tin giả, thất thiệt gây nhiều hệ luỵ, hoang mang dư luận, gây tâm lý bất an cho mọi người trong cuộc sống , cơ hội cho các đối tượng xấu xuyên tạc. “Nguyên nhân phần lớn của việc tung tin giả là do nhiều bạn trẻ chưa ý thức hết được hậu quả và trách nhiệm của mình, thường chỉ vì câu like , câu view, kiếm lượt share nhiều để thỏa mãn cảm xúc cá nhân”, anh Phiên nói.